Monte San Pietrangeli, irregolare sul territorio e con la droga in tasca: i carabinieri intervengono su un 30enne

MONTE SAN PIETRANGELI I Carabinieri di Monte San Pietrangeli, nei giorni scorsi, hanno denunciato un 30enne di origini tunisine che dovrà rispondere del reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio.

Il precedente

Lo stesso, a Torre San Patrizio, lungo Via Collier, privo di documenti identificativi, è stato sottoposto a controllo e perquisizione personale, ed è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish. Il 30enneè stato invitato a presentarsi, entro cinque giorni, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Fermo per l'eventuale regolarizzazione della propria posizione. La droga è stata posta sotto sequestro.