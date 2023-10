Lu premiu de lu cazolà, vince il quartiere blu. Tra le miss vince Sara Screpanti. Le foto

È il quartiere Centro ad aggiudicarsi la 26esima edizione del palio “Lu premiu de lu cazolà”. Il quartiere blu è quello che ha realizzato al netto di penalità e bonus il miglior paio di scarpe nel minor tempo possibile. Secondo classificato il quartiere Fonte di Mare, seguito da Cretarola, Marina Picena, Faleriense e Corva in chiusura.

Le dichiarazioni

Mirco Catini, presidente San Crispino Eventi: «Abbiamo assistito ad un’edizione il cui livello delle squadre ha raggiunto forse il suo massimo storico.

Complimenti al Centro, ma un grande grazie va a tutti i quartieri per essersi messi in gioco, aver dato prova di grande coesione e spirito d’iniziativa per un evento fondamentale per tutta la città. Quest’anno ancora una volta il palio ha dato lustro ad un’eccellenza della nostra città: la calzatura. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per il sostegno, ai giudici che hanno contribuito nella riuscita dell’evento così come alla CNA presente al nostro fianco durante la manifestazione. Inoltre, come non poter ringraziare a Piero Massimo Macchini il cui spettacolo ci ha fatto divertire, riflettere e sentirci orgogliosi di essere marchigiani. La risposta del pubblico è stata straordinaria, ora li aspettiamo con gli appuntamenti della prossima settimana; ci saranno eventi da martedì a domenica, senza sosta».

I premi

La vincitrice tra le miss è stata Sara Screpanti del quartiere Marina Picena. Il secondo memorial Giorgio Iachini invece è andato al calzolaio del quartiere Corva, Matteo Torresi.