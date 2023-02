FERMO - Lavori nella notte fra lunedì e martedì per il sovrappasso pedonale di via Salvo d’Acquisto. Mezzi e uomini della ditta Fc Industrie di Latina hanno eseguito le operazioni con il posizionamento delle tre travi, di 22 metri ciascuna, sui piloni. Operazione ripetuta anche la scorsa notte.

I collegamenti

Prende forma un’opera che garantirà maggiore sicurezza con un sovrappasso che attraverserà la strada in via Salvo d’Acquisto, collegando la porzione adiacente al parcheggio antistante la palestra del Montani, lungo via Nievo, all’Ipsia Ricci e tutta l’area a lato a valle della stessa strada. La strada in via Salvo D’Acquisto è una delle infrastrutture principali della viabilità cittadina, vicina a scuole come Ipsia e polo scolastico e arteria di scorrimento e di collegamento con l’entroterra e con la costa. Molto trafficata, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita da scuola. Un lavoro, il cui progetto è stato curato dallo Studio Ossigeno, con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha visto la realizzazione da parte della ditta Massicci di Latina dei piloni.

I passaggi

Venti giorni fa l’arrivo delle travi montate in queste giorni. «Anche opere di questo tipo si possono realizzare nella nostra città. Credo sia la prima volta per Fermo, che deve crescere e sta crescendo – commenta il sindaco Paolo Calcinaro -. Pensare ad opere, modalità di realizzazione, vivibilità pedonale. Non è poco, è un cambio di mentalità, forse di paradigma. Fermo può pensare un po’ più in grande». «Un’opera che si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’attraversamento e agevolare lo scorrimento del traffico, al servizio non solo degli istituti scolastici, ma dell’intera area urbana – dice l’assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani -. Un intervento che vedrà la mobilità pedonale separata da quella automobilistica, con una passerella di attraversamento, sopraelevata rispetto al piano strada».

La polizia locale

Presenti l’altra notte anche gli agenti polizia locale con il divieto di transito in vigore fino alle 6.30 di questa mattina. La viabilità alternativa è stata quella di via Speranza, per i veicoli provenienti dalla periferia verso il centro. Per i veicoli che arrivano dalla costa è stato consigliato l’utilizzo della bretella ovest, viale della Carriera, viale Trento Nunzi oppure via Ficcadenti, via Bellesi».