Pensioni minime, aumenti da luglio: assegni più "ricchi" fino a 36 euro (in base all'età)

Pensioni minime. A luglio arriveranno previsti dalla legge di bilancio: chi ha un assegno inferiore a 563,74 euro - chiarisce l'Inps - con la mensilità di luglio beneficerà di un incremento dell'1,5% se ha meno di 75 anni e del 6,4% se ha più di 75 anni.

Aumento pensioni minine, gli esempi

In pratica, si riceveranno fino a 8,46 euro al mese in più nel primo caso e fino a 36,08 euro in più nel secondo. E per la fascia di popolazione più anziana che è sul limite dell'importo minimo si arriverà a prendere 599,82 euro al mese. Con la mensilità di luglio - ricorda l'Inps - si riceveranno anche gli arretrati per i mesi precedenti del 2023. Per il 2024, invece, l'incremento sarà pari al 2,7% senza distinzione di età (15,22 euro al mese).

La quattordicesima

Ma non è finita qui.