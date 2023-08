Inps, nuova piattaforma per facilitare la ricerca di lavoro: debutto a settembre

Da settembre debutterà in Italia un nuovo portale per facilitare la ricerca di lavoro. Si chiama Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, ed è stato realizzato dall’Inps, su input del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha l'obiettivo di introdurre un nuovo strumento per fare incrociare le offerte di lavoro disponibili su tutte le piattaforme digitali accreditate dall'istituto.

Obiettivo occupazione

Questa nuova piattaforma, in parte, accoglie quelle persone che chiedono l'aiuto dello stato nella ricerca di un lavoro, i cosiddetti occupabili, che fino a poche settimane fa beneficiavano del Reddito di cittadinanza e da ora in poi potranno accedere all’Assegno di inclusione - solo nei casi previsti - ma soprattutto al Supporto alla formazione e al lavoro.

Lavoro e formazione

Altro aspetto d'interesse del sistema Siisl, riguarda la sua collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, perché tutti gli iscritti tra 18 e 29 anni, che non hanno completato i 10 anni di obblighi scolastici, dovranno dimostrare l’iscrizione a percorsi formativi specifici per adulti.

Tre piattaforme

All’interno del Siisl, il cui funzionamento sarà chiarito in un decreto composto di 10 articoli di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ci saranno tre piattaforme: una sarà quella deputata all'attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, in cui si potranno avere informazioni sui servizi sociali e richiedere il primo appuntamento; il sistema informativo unitario, che gestirà informazioni, tra cui la disponibilità al lavoro, infine, la terza piattaforma sarà dedicata a sostenere gli individui con maggiore necessità di assistenza.