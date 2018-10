Vita in vacanza col lavoro dei sogni in spiagge e resort di lusso con stipendio da urlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilesiste, e c'è anche una posizione libera: cercasi. L'offerta, che già senza ulteriori spiegazioni o benefit farebbe gola a molti, viene dalla catena messicana di resort di lussoe prevede anche un lauto stipendio.Per promuovere le proprie strutture in Messico,ricerca un candidato che viva a tutto tondo l'esperienza dei resort e del contesto nel quale sono inseriti, spaziando dalla storia all'arte alla natura e passando per il cibo, l'intrattenimento e lo sport. Il tutto deve essere farcito anche da una buona dose di post sui social network, sui quali bisogna condividere la propria esperienza.La durata del lavoro dei sogni è di dodici mesi, e per candidarsi bisogna inviare un video al sito creato per l'occasione, www.worldsbestjob.com, e partecipare al contest. La data di scadenza per l'invio della propria presentazione, in cui bisogna spiegare per quale motivo si crede di essere la persona adatta a questo lavoro, è il 21 ottobre. Nell'anno di assunzione, lo stipendio sarà di tutto rispetto: 120mila dollari, circa 100mila euro, ovviamente con viaggio e alloggio completamente spesato.