La dirigente dichiara guerra ai dolci: vietato portare a scuola torte fatte in casa

VALBRENTA - Vietatoin, sia fatte in casa che, per festeggiare un compleanno o una festività negli otto plessi scolastici di Valbrenta in Veneto. Lo impone una circolare di, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Bombieri nel Vicentino.Un divieto sgradito ad alunni e genitori che se non sono sul piede di guerra poco ci manca. Si possono portare in classe merendine, così caramelle e cioccolatini. Avrebbe valore diil divieto di portare a scuola cibarie di consumo collettivo, con l’obiettivo di evitare i rischi derivanti dae pure per l’impossibilità da parte dell’istituto di garantire la bontà dei cibi preparati a casa. Prima di firmare la circolare con il divieto la dirigente Carraro si è consultata con i tecnici dell’ufficio igiene dell’Ulss 7 e con colleghi altri istituti, trovando l’avvallo: ora potrebbe essere imitata da altri presidi.