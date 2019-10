Trapianto di vertebre umane, il primo intervento al mondo riuscito in Italia: la speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia è stato effettuato il. Lo straordinario intervento è stato portato a termine lo scorso 6 settembre da un'équipe di medici guidata dal professor, direttore del reparto Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell'Istituto ortopedico. Il paziente, un uomo di 77 anni, era affetto da un tumore osseo noto come cordoma.L'operazione, possibile grazie a vertebre conservate nella banca del tessuto muscolo-scheletrico della regione Emilia-Romagna, apre dunque unavisto che fino ad oggi, per i casi di sostituzione di vertebre si era sempre fatto ricorso alle protesi (in carbonio, titanio o ricostruite con stampante 3D).Nel caso specifico del settantasettenne, le vertebre lombari malate sono state rimosse e rimpiazzate da quattro vertebre sane prelevate da un donatore. Come affermato dalla stessa Regione si tratta di "". L'uomo è stato dimesso dopo circa un mese passato in ospedale. Dopo l'intervento è stato infatti necessario un percorso di riabilitazione e fisioterapia.