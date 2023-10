Allergica alle noccioline, tiktoker va in ospedale: «Ho rischiato di morire». E filma tutto con lo smartphone

In meno di 7 giorni, un video è diventato virale su Tik Tok, raggiungendo 17 milioni di visualizzazioni: l'autrice del video, però, ha rischiato grosso. Shiv Sewlal, infatti, si è filmata nel bel mezzo di un attacco allergico, che avrebbe potuto ucciderla. Molti utenti, stupefatti, hanno espresso il loro stupore nel vedere la calma della ragazza, ignara del fatto che avrebbe potuto evitare il successivo ricovero con un autoiniettore di epinefrina. Come riporta il Daily Mail, fortunatamente la ragazza, grazie all'aiuto dei medici, è riuscita a cavarsela e, ovviamente, ha continuato a condividere sul suo account le varie fasi della terapia a cui è stata sottoposta.

Il malore

«Ragazzi, non so cosa sia successo, ma c'è qualcosa che non va», ha esordito Shiv nel primo video, per poi aggiungere: «Non so mai quando andare in ospedale in questi casi. Mi sento bene, ma il mio aspetto ha qualcosa che non va». La preoccupazione di Shiv era scaturita dal gonfiore del suo viso: le palpebre e parte delle guance erano completamente irriconoscibili. Il gonfiore delle palpebre, tra l'altro, le impediva di vedere con chiarezza, come ha raccontato durante il video: «Non vedo bene, quindi cammino a tentoni. Sto andando in ospedale».



Una volta arrivata in ospedale, i medici hanno comunicato a Shiv che avrebbe dovuto utilizzare il suo autoiniettore di epinefrina, che le avrebbe evitato il disagio dovuto alla reazione allergica. Il medico, sconcertato dalla nonchalance della tiktoker, le ha subito iniettato una dose di epinefrina, rimproverando l'influencer: «In questi casi, la deve usare immediatamente», questo il commento del dottore.

Il video su TikTok dall'ospedale

Shiv ha voluto spiegare ai medici (e ai follower) il perchè non avesse utlizzato lo strumento medico, dicendo: «Non pensavo di aver mangiato nulla di pericoloso per la mia salute». A quel punto, i medici le hanno somministrato altre 2 dosi di epinefrina, e l'influencer ha continuato a postare altri video su TikTok, come se nulla fosse.



Il giorno dopo, Shiv ha "postato" altri aggiornamenti, svelando l'arcano: l'attacco di allergia era avvenuto a causa...di una nocciolina.

I commenti dei follower

L'influencer, infatti, aveva toccato qualcosa che era stata a contatto con delle noccioline, a cui la ragazza è gravemente allergica. Il video in cui ha raccontato la vicenda ha raggiunto più di 1 milione di visualizzazioni.

I commenti dei video di Shiv hanno espresso soprattutto stupore per la calma e la spregiudicatezza della tiktoker: «Perchè non hai usato la penna di adrenalina? Che cosa folle» ha scritto, ad esempio, un utente. Un altro, inoltre, ha commentato: «Sono un infermiere e, sarò sincero, ho dato di matto quando ho visto che non stavi usando l'autoiniettore di epinefrina. Lieto che tu stia meglio ma, la prossima volta, usalo subito». Shiv ha voluto commentare l'epilogo della sua vicenda: «Ragazzi, quando avete dei dubbi, andate subito in ospedale», ha chiosato.