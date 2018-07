Thailandia, partita l'operazione di salvataggio dei ragazzini nella grotta. Primo in viaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAE SAI - Hanno preso il via da pochi minuti le operazioni di salvataggio dei 12 calciatori e dell'allenatore della squadra dei cinghiali intrappolati da due settimane in una grotta allagata nel nord della Thailandia.Secondo fonti locali il primo ragazzo ha cominciato il lungo percorso fatto di immersioni e passaggi impervi accompagnato da sub dei Navy Seals thai e sub super esperti venuti dall'Inghilterra.Il percorso d'uscita durerà non meno di 10 ore con un passaggio chiave a due terzi della strada: un restringimento del condotto di 45 centimetri di diametro.L'illustrazione pubblicata dal Daily Mail lo spiega molto beneI sub hanno portato nella grotta in queste ore due tonnellate di attrezzatura per imbragare e far respirare sott'acqua i ragazzi.Proprio in questi minuti i giornalisti presenti all'uscita dalla grotta di Mae Sai sono stati allontanati di 2 chilometri: appena estratti infatti i ragazzi dovranno essere trasportati in pochi minuto in un vicino ospedale per una rapida quarantena per timore di infezioni.Nel frattempo sono cominciate abbondanti le piogge annunciate: abbiamo poco tempo per salvarli, dicono perciò i soccorritori.La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.