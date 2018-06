Testa di maiale e interiora appesi nel centro dei richiedenti asilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Unacon alcune parti disono stati trovati asul pilastro di recinzione in cemento antistante il giardino dello stabile di via San Giovanni del Tempio, al civico 77, un immobile gestito dalladiErano da poco passate le 6.30 di oggi, venerdì 15 giugno, quando la testa di maiale è stata rinvenuta da alcuni. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile. La testa è stata rimossa dal personale della azienda Ambiente e servizi che poi l'ha portata in un compattatore.Gli otto richiedenti asilo che sono ospiti al piano terra della struttura dal 2016 non hanno mai creato problemi. Non ci sono mai state lamentele da parte dei vicini o della comunità locale. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per stabilire se vi siano delle correlazioni tra il raccapricciante gesto e la odierna festa del ringraziamento per la fine del. I profughi non hanno sporto denuncia pur ritenendosi molto offesi e rammaricati.