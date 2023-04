Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni di martedì 25 aprile. Ecco cosa cambia

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, in occasione della festa della Liberazione di martedì 25 aprile le estrazioni dei concorsi cambiano. Non è la prima volta che il giorno d'estrazione viene modificato in base al calendario delle festività. Ecco come.

Cosa succede per la festa della Liberazione di martedì 25 aprile

Il giorno del 25 aprile, come tutti quelli festivi, non avrà nessuna estrazione. il Superenalotto anticipa a lunedì 24 aprile, mentre il Lotto e il 10eLotto posticipano a mercoledì 26 aprile. Tutte le estrazioni conservano l'orario di inzio, quello delle 20.

Da giovedì 27 aprile, i concorsi del Lotto, Superenalotto e 10 e lotto tornano regolarmente con inizio alle ore 20.

Lotto

Il Lotto, che posticipa eccezionalmente a mercoledì 26 aprile, è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto, che posticipa eccezionalmente a mercoledì 26 aprile. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Supernalotto

Il Superenalotto, che anticipa eccezonalmente a lunedì 24 aprile, è il giococche permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.