Superenalotto, cambiano i giorni di estrazione durante le feste: le nuove date di dicembre 2023 e gennaio 2024

Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie 2023 e dell’Epifania 2024, le estrazioni del SuperEnalotto cambiano giorno di estrazione. Proprio come per il palinsesto televisivo alcuni concorsi sono stati anticipati rispetto ai giorni tradizionali, solo quello del 6 gennaio è posticipato. Ecco tutte le variazioni.

Superenalotto, le estrazioni