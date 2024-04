Studente 16enne accoltellò la professoressa a scuola, due anni di servizi sociali e percorso educativo: sospeso il processo

Due anni di "messa alla prova" per lo studente che nel maggio scorso aveva accoltellato la professoressa nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano). Lo ha deciso a giudice del Tribunale per i minorenni Paola Ghezzi. Il giovane, che il giorno dell'aggressione aveva 16 anni, sarà dunque affidato ai servizi sociali minorili per un percorso educativo e di sostegno anche psicologico.

Sospeso il processo di tentato omicidio

Per il ragazzo, arrestato nelle indagini del pm Myriam Iacoviello per tentato omicidio e difeso dall'avvocato Robert Ranieli, il processo è stato sospeso con ordinanza di messa alla prova, che se andrà a buon fine porterà all'estinzione del reato.