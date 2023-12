Scavalca il recinto delle tigri e viene sbranato: il personale dello zoo trova i resti

Un uomo si è introdotto all'interno di un recinto di tigri allo zoo Shbagh, in Pakistan, uno dei parchi più antichi dello Stato, ed è stato sbranato. Ciò che restava del suo corpo e dei suoi effetti personali, è stato trovato dal personale dello zoo quando si è recata al box dell'animale per pulire e dargli da mangiare. In questo momento, sono in corso le indagini per capire il motivo per cui la vittima ha scavalcato il recinto in cui si trovavano le tigri.

La vicenda

A riportare la notizia dell'uccisione dell'uomo che si è introdotto nel recinto delle tigri, è stata la CBS News che ha intervistato Ali Usman Bukhari, alto funzionario del dipartimento della fauna selvatica della provincia, nonché gestore del parco naturale: «Lo zoo è chiuso in questo momento perché le indagini sono in corso: dobbiamo capire come abbia fatto l'uomo a entrare e, soprattutto, il motivo per cui l'ha fatto. Il rapporto dell'autopsia non è stato rilasciato, tuttavia, le prove raccolte dal recinto indicano che era vivo quando è stato attaccato dalle tigri, infatti, sono state ritrovate impronte, una scarpa e vari resti».

Zaheer Anwar, alto funzionario del governo locale, a CBS News ha detto: «Pensiamo si possa trattare di un pazzo, perché una persona sana non salterebbe mai in un recinto di animali feroci».

Lo zoo Shbagh

Lo zoo Shbagh è stato fondato nel 1942 dalla famiglia reale regnante di Bahawalpur.

Al suo interno ospita numerosi recinti per tigri, leoni e iene. Spesso, in passato, gli zoo del Pakistan sono stati criticati per le condizioni in cui si trovavano gli animali al loro interno: malati, sporchi e denutriti.