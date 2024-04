Uccisero il padre violento con un mattarello per difendere la mamma, Alessio e Simone Scalamandrè condannati a 21 e 14 anni

Sono stati condannati di nuovo i fratelli Scalamandrè per l'omicidio del padre Pasquale, indagato per maltrattamenti nei confronti della madre, avvenuto il 10 agosto del 2020 al culmine di una lite nella loro abitazione a Genova.

La Corte d'Assise d'appello di Milano, davanti alla quale si è celebrato il processo di secondo grado 'bis', ha confermato la sentenza di primo grado: 21 anni di reclusione per Alessio e 14 per Simone. I due uomini, che oggi hanno 32 e 24 anni, sono accusati di avere ucciso il genitore 63enne colpendolo diverse volte con un mattarello dopo che lui si era presentato a casa loro per chiedere al maggiore di ritirare la denuncia nei suoi confronti. I giudici genovesi, in appello, avevano confermato i 21 anni di pena per Alessio, decidendo invece di assolvere Simone.

La Cassazione

La Corte di Cassazione, però, lo scorso novembre aveva annullato con rinvio entrambe le sentenze, stabilendo che il nuovo processo si sarebbe svolto a Milano in quanto a Genova esiste una sola Corte d'Assise d'appello e gli imputati non possono essere giudicati due volte dagli stessi giudici. Per il caso del fratello maggiore, nell'annullare la decisione, gli Ermellini avevano tenuto conto della decisione della Corte Costituzionale che aveva decretato l'illegittimità dell'articolo del Codice Rosso che impediva di far prevalere le attenuanti generiche sull'aggravante di un delitto commesso in ambito familiare, e del ricorso dei difensori che invocavano l'attenuante della provocazione.

Nell'annullamento del verdetto nei confronti di Simone, invece, la Cassazione aveva invitato i giudici meneghini a motivare adeguatamente un'eventuale nuova sentenza di assoluzione.

La Procura generale di Milano aveva chiesto 8 anni e mezzo per il fratello più giovane e una pena a 11 anni per l'altro, concordata con la difesa.

Per quest'ultimo gli avvocati Nadia Calafato e Riccardo Lamonaca avevano invece chiesto l'assoluzione perché, a quanto hanno detto in aula, il ragazzo «non è l'autore materiale, assieme al fratello, dell'omicidio». "È un momento difficile, molto negativo», ha osservato fuori dall'aula l'avvocato Lamonaca, sottolineando che «sicuramente» non sono state riconosciute l'attenuante della provocazione né la prevalenza di quelle generiche. «Le sentenze non si commentano, ma si impugnano. Cercheremo di cambiare ancora una volta questa sentenza. Non è ancora quella definitiva».

Entrambi i fratelli erano presenti alla lettura del dispositivo. Il giorno dell'omicidio erano stati i due fratelli a chiamare la polizia e raccontare l'accaduto, spiegando che i colpi mortali erano arrivati al culmine di una lite che si era trasformata in colluttazione. Alessio lo aveva infatti denunciato per maltrattamenti e minacce nei confronti della madre, che era stata costretta a trasferirsi in una comunità protetta.