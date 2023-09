Roma, ladri all’assalto di Smart (anche in pieno giorno): sportelli spaccati, portate via gomme e marmitte. I residenti: «Ora abbiamo paura»

La marmitte e le ruote delle Smart (in particolar modo) vanno letteralmente a ruba in ogni angolo della Capitale. Dopo gli episodi avvenuti a Montesacro e, gli ultimi, nel quartiere Fonte Nuova - dove sono stati messi a segno diversi raid ai danni delle piccole city car e sottratti pneumatici, fari e targa - i malviventi si sono spostati lungo altre strade romane. A Colli Aniene, nei giorni scorsi, sono stati diversi i colpi portati a termine. Uno scempio che si è verificato nelle ore notturne, ma c’è chi non si è risparmiato ed ha agito anche in pieno giorno. L’ultima “sorpresa”, è stata denunciata sui social da un abitante del quartiere, lo scorso lunedì: «Fate attenzione - scrive un utente - questo individuo stava tentando di aprire delle auto un quarto d’ora fa in un parcheggio a via Bardanzellu». Nel post, l’immagine del presunto ladro con un cappello nero, giubbotto e pantaloni scuri. «Saremo pronti alle ronde perché non ci sentiamo tutelati», dice al Messaggero, con tono seccato, Alberto. Ladri disposti a tutto: anche a simulare la rottura del radiatore pur di depredare le auto e con l’aiuto di un complice.

I RACCONTI

Un altro quartiere, l’ennesimo, preso di mira da bande di malviventi che puntano a rubare di tutto: dallo stereo, agli zaini, borse, telecomandi e addirittura c'è chi ha avuto il coraggio di «svuotare un porta pranzo», come racconta un residente all’interno di un gruppo social. Via Battista Bardanzellu, via D’Onofrio e via Sacco e Vanzetti: ladri che agiscono con velocità e “professionalità” spaccando gli sportelli e portandosi via ruote e marmitte. «In via Caleffi - aggiunge Claudia ( nome di fantasia, ndr), la scorsa settimana è suonato l’allarme della mia macchina tra le 6 e le 7 del mattino. Sono scesa e non ho visto vetri rotti e nemmeno la maniglia della portiera, ma solo un grande caos all’interno dell’auto». «Mi hanno rotto il vetro dal lato del conducente e la sportello distrutto», ribatte Andrea.

Rubate anche le 4 ruote.

Lo scorso giugno, in via Sacco e Vanzetti, di fronte ad un’edicola, una coppia di ragazzi a bordo di un’utilitaria grigia si era fermata sulle strisce simulando la rottura del radiatore. Uno di loro - stando alla descrizione di una testimone - (tatuato e con un paio di bermuda) si era introdotto all’interno di un negozio con la scusa di prendere dell’acqua per il radiatore. Il complice, invece, riparato dal cofano dell’auto aperto era intento a rubare la marmitta di una smart. Uno spettacolo andato in scena in pieno giorno, in una via abbastanza trafficata, senza che nessuno si accorgesse di nulla. «Sono arrivato al punto di aver paura di uscire di casa», sostiene Alberto. «Non possiamo continuare a vivere in questo modo e se la situazione dovesse continuare a peggiorare saremo pronti alle ronde perché non ci sentiamo più tutelati».

«La mia auto è stata semplicemente portata via lunedì 4 ( settembre, ndr) mentre mi trovavo fuori Roma», il racconto di un’altra residente. «La mattina, intorno alle 5 - prosegue la donna - ho ricevuto un messaggio: l’assicurazione mi avvisava di un tentativo di apertura, ma nel frattempo la mia macchina era già stata spostata in zona Prenestina, nei pressi di uno smorzo edile. Poi i malviventi hanno disattivato il Gps e ho perso completamente le tracce».

Non solo l'incubo furti auto a Colli Aniene, ma cresce anche la preoccupazione per la sicurezza stradale e per gli incidenti che si sono verificati in viale Palmiro Togliati. Lo scorso dicembre una donna di 38 anni è stata investita da una Porsche Carrera mentre attraversa le strsice pedonali. L'auto percorreva a velocità elevata la corsia preferenziale riservata al transito dei mezzi pubblici e di soccorso.