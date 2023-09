Scappano dopo il furto ma tamponano l'auto dei carabinieri. Arrestati 3 rom provenienti da un noto campo nomadi

Avevano appena portato a termine un furto in un birrificio nella zona del Torrino, nei pressi del quartiere Eur di Roma, e stavano fuggendo in auto quando hanno tamponato l'auto dei carabinieri che erano sulle loro tracce. È successo nella notte tra venerdì e sabato lungo via della Pisana: i protagonisti della vicenda sono tre uomini di 24, 32 e 37 anni, tutti provenienti dai campi nomadi di via di Salone.

I due carabinieri tamponati sono stati trasportati all'Ospedale San Camillo e all'Aurelia Hospital, non in pericolo di vita. In seguito allo scontro l'auto dei fuggitivi è stata perquisita e a bordo è stata ritrovata la refurtiva composta da circa 1000 euro, insieme ad alcuni arnesi da scasso. I tre sono stato arrestati e la vettura sequestrata.