Giulia Cecchettin, ritrovato il suo telefonino: la rivelazione a Pomeriggio Cinque

Il telefonino di Giulia Cecchettin, finora dato per scomparso, sarebbe stato ritrovato nella Fiat Punto di Filippo Turetta, ancora nelle mani della polizia tedesca, dopo l'arresto del giovane in Germania . È quanto è stato annunciato nel corso della puntata odierna di 'Pomeriggio Cinque', il programma su Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

La rivelazione in tv

«È stato ritrovato, perché ho verificato prima di venire qua, ho fatto una telefonata e mi hanno detto che il telefonino di Giulia era nell'automobile e quindi rientrerà in Italia» ha detto nel collegamento con lo studio la giornalista Grazia Longo.

Intanto è in programma per domani un incontro in carcere a Verona tra Filippo Turetta e i suoi genitori. Il giovane avrà così per la prima volta la possibilità di rivedere il padre e la madre dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin e l'arresto. Il via libera è arrivato dal pm di Venezia Andrea Petroni dopo l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi. L'incontro si dovrebbe tenere in mattinata. In teoria domani non sarebbe giorno di colloqui coi familiari per i detenuti del reparto infermeria, dove è collocato Turetta, ma sarebbe stato dato l'ok al colloquio.