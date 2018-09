«Paga o dico tutto a tua moglie»: donna estorce 70mila euro all'ex amante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vendetta dell'ex amante. Una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di estorsione dopo aver preteso, per 4 anni, denaro all'ex amante. I due avevano avviato da anni una storia extra-coniugale che l'uomo aveva interrotto nel 2014. La donna «ferita», una cittadina albanese, aveva estorto all'uomo tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese sotto la minaccia di rivelare la loro relazione alla famiglia. Una storia di passione, divenuta presto un incubo per l'uomo, finita solo ieri grazie all'intervento dei carabinieri della stazione di Villa Bonelli.Lui, romano, di 70 anni, commerciante di professione, si è rivolto ai Carabinieri, a seguito dell'ennesimo messaggio ricevuto dall'ex amante in cui gli veniva ordinato di consegnarle 1.400 euro. In sede di denuncia, il 70enne ha riferito che dalla fine della loro relazione ha corrisposto alla donna una somma complessiva di circa 70.000 euro. Quando la vittima ha tentato di spiegare alla donna di non essere più in grado di far fronte alle sue richieste, lei lo ha nuovamente minacciato di spifferare tutto alla moglie.A quel punto i Carabinieri hanno fatto concordare un appuntamento per la consegna della somma pattuita e al rendez-vous si sono presentati anche loro. A consegna avvenuta, i militari sono entrati in azione bloccando la 48enne e recuperando la somma di denaro. L'amante «ferita» è stata rinchiusa nel carcere di Rebibbia.