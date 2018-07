Sfalcia l'erba del cimitero: colpito da un infarto, operaio muore a 36 anni

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI e LAUCO (Udine) -di Gemona del Friuli:. La tragedia poco dopo le 12 di oggi, lunedì 30 luglio. L'uomo,, di, dipendente da 18 mesi di una ditta di, aveva lavorato con due colleghi nel camposanto fino a mezzogiorno.Giunta l'ora di pranzo, ha riposto gli attrezzi e si stava dirigendo al furgone con due colleghi per andare a mangiare; è allora che si è accasciato e ha perso i sensi. I due operai che erano con lui hanno chiamato subito il Nue 112 e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una automedica in codice rosso.Per Stefano, però, ormai non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. Informato il magistrato di turno della Procura di Udine la salma è stata rimossa e sono stati subito informati i parenti. Sul posto la polizia locale di Gemona del Friuli. L'uomo lascia la madre e i fratelli. Lutto per la sua improvvisa morte in tutta la Carnia.