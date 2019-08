Investiti dopo la lite in disco: morto anche Matteo. Adesso l'accusa è di duplice omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto ancheper le gravissime ferite riportate nell’investimento di domenica mattina, 4 agosto, ad Azzano San Paolo, dove è stato travolto da unamentre con l’amico, deceduto sul colpo, viaggiava in sella a una. A darne notizia è L'eco di Bergamo . Per l'autista della Mini l'accusa di aggrava in duplice omicidio. La famiglia della vittima avrebbe autorizzato la donazione degli organi.I giovani erano appena usciti dalla discoteca «» di, località Portico, e viaggiavano in sella a una Vespa 125 quando sono stati tamponati violentemente da un’auto, una Mini Cooper, guidata da M. S., 33 anni, di Curno. In un primo momento l’uomo si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia. Sembra che fra i tre ci fosse stata prima una lite per futili motivi, forse degli apprezzamenti poco graditi una ragazza.