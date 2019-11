Valanga sul Monte Bianco vicino Courmayeur, travolti almeno due sciatori. Ricerche in corso

Una valanga è caduta poco fa nella zona del Monte Bianco coinvolgendo più persone. Lo ha riferito il soccorso alpino valdostano che sta intervenendo sul posto.

Il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay del Monte Bianco, vicino Courmayeur, in una zona in cui si pratica lo sci fuoripista a quota 3000 metri. In base alle informazioni in possesso del soccorso alpino valdostano sarebbero stati travolti almeno due sciatori.

