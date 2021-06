Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 1 giugno 2021

ROMA - Il modo migliore di iniziare un mese è quello di mettere a segno un colpo. Vero, verissimo e anche possibile sempre a patto che la fortuna sia d'accordo. Per riuscirci bisogna indovinare al Million Day i cinque numeri vincenti dell'estrazione di martedì 1 giugno 2021, in diretta alle 19 come sempre su CorriereAdriatico.it. Il Million Day è un concorso quotidiano, la punta è di un euro e la vincita massima di un milione. Ma si vince anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Il Million Day fino ad oggi ha già fatto registrare 169 vincite da un milione.

Da ricordare che stasera si potrà giocare anche Lotto (e Simbolotto, questo mese la ruota è Napoli), Superenalotto e 10eLotto

I 5 NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 1 GIUGNO 2021:

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

LUNEDI' 31 MAGGIO: 19-26-27-22-40

DOMENICA 30 MAGGIO 2021: 14-15-39-45-47

SABATO 29 MAGGIO 2021: 1-3-13-17-45

VENERDI' 28 MAGGIO 2021: 7-20-21-47-51

GIOVEDI' 27 MAGGIO 2021: 8-21-25-27-52

MERCOLEDI 26 MAGGIO 2021: 37-31-13-19-38

MARTEDI 25 MAGGIO 2021: 39-22-33-4-3

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA