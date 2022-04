Million Day e Extra Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, lunedì 18 aprile 2022

Million Day e Extra Million Day, nel giorno di Pasquetta chissà che non ci sia la sorpresa di una vincita da un milione di euro. Per scoprirlo si può seguire l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi, lunedì 18 aprile 2022, alle 20.30 su corriereadriatico.it L'estrazione dei numeri vincenti è stata infatti posticipata: non si svolge più alle 19 bensì alle 20.30.

Aprile è stato un mese prodigo con le vincita di Million Day e Extra Million Day: sono già 4 i giocatori che hanno azzeccato i 5 numeri vincenti e vinto un milione di euro. L'ultimo il 12 aprile 2022 a Mercato San Severino in provincia di Salerno: i 5 numeri giocati risultati vincenti sono stati 1-12-25-27-49

Non resta che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi, lunedì 18 aprile 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI 18 APRILE 2022

EXTRA MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI 18 APRILE 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 17 APRILE 2022: 18.25-38-45-54

SABATO 16 APRILE 2022: 5-13-41-48-51

VENERDI 15 APRILE 2022: 28-30-33-36-49

GIOVEDI 14 APRILE 2022: 8-18-29-34-55

MERCOLEDI 13 APRILE 2022: 4-10-23-33-43

MARTEDI 12 APRILE 2022: 1-12-25-27-49

LUNEDI 11 APRILE 2022: 15-16-34-36-40

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 17 APRILE 2022: 6-8-27-31-36

SABATO 16 APRILE 2022: 1-6-24-29-54

VENERDI 15 APRILE 2022: 13-24-29-31-41

GIOVEDI 14 APRILE 2022: 14-30-46-49-52

MERCOLEDI 13 APRILE 2022: 11-25-36-47-55

MARTEDI 12 APRILE 2022: 14-17-22-26-38

LUNEDI 11 APRILE 2022: 2-31-32-37-51

