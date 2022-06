Cinque numeri per un milione, Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 28 giugno

Cinque numeri per un milione, continua anche oggi, matedì 28 giugno 2022, la caccia al colpo grosso con Million Day e Million Day-Extra. Il gioco quotidiano del Lotto offre altre due possibilità: una con il Million Day e l'altra con Million Day-Extra. Alle 20.30 di oggi dunque appuntamento con l'estrazione dei numeri vincenti.

Le quattro vincite milionarie di giugno erano state centrate lo scorso 25 giugno a Sabuadia, il 15 giugno a Gravellona Toce, provincia di Verbania, in Piemonte, il 7 a Partinico e il 1° giugno a Eraclea, in Veneto. Nel 2022 sono state 22 le cinquine milionarie, 221 dall'inizio del gioco. L'11 giugno invece era stato Million Day-Extra a far vincere a un giocatore 100mila euro a Roma.

Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino a 9 numeri.

Segui in diretta l'estrazione di oggi, martedì 28 giugno 2022, alle 20.30. La schedina si può giocare fino alle 20.20.

MILLION DAY I NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022



MILLION DAY-EXTRA, I NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDÌ 27 GIUNGO 9-15-34-48-54

DOMENICA 26 GIUGNO 2022: 7-11-24-36-55

SABATO 25 GIUGNO 2022: 31-33-49-50-51

VENERDI' 24 GIUGNO 2022: 1-7-37-40-44

GIOVEDI' 23 GIUGNO 2022: 20-24-30-43-44

MERCOLEDI' 22 GIUGNO 2022: 11-22-31-47-55

MARTEDI 21 GIUGNO 2022: 10-24-29-38-51

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDÌ 27 GIUGNO 13-19-25-38-52

DOMENICA 26 GIUNGO 2022: 13-19-25-38-52

SABATO 25 GIUGNO 2022: 1-23-27-54-55

VENERDI' 24 GIUGNO 2022: 2-33-41-42-43

GIOVEDI' 23 GIUGNO 2022: 3-6-29-32-53

MERCOLEDI' 22 GIUGNO 2022: 29-40-41-42-44

MARTEDI' 21 GIUGNO 2022: 9-11-22-45-53

LUNEDI 20 GIUGNO 2022: 7-17-37-40-55

