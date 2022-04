Million Day ed Extra, estrazione di oggi giovedì 7 aprile 2022: i dieci numeri vincenti

Million Day ed Extra-Million Day, nuov chance per fare centro alla ruota della fortuna. Alle 20.30 di oggi, giovedì 7 aprile 2022, estrazione dei numeri vincenti dei due giochi quotidiani del Lotto. L'Extra rappresenta una seconda possibilità per i numeri giocati al Million Day. Per poter partecipare alla estrazione bis basta aggiungere un euro alla giocata.

Intanto registriamo la seconda vincita milionaria al Million Day. Dopo quella di Venezia, il 3 aprile, martedì è stato un fortunato giocatore di Bari a centrare la cinquina vincente (6-26-32-35-55).

Le vincite milionare dall'inizio del gioco salgono così a 209, 52 nel 2021, 9 da gennaio a ieri. Ricordiamo che in entrambe le chance del gioco quotidiano del Lotto non si vince solo centrando la cinquina, ma anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it oggi 6 aprile 2022 alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI OGGI GIOVEDI' 7 APRILE 2022





EXTRA MILLION DAY, LA CINQUINA OGGI GIOVEDO 7 APRILE 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI' 6 APRILE 2022: 3-15-26-44-51

MARTEDI 5 APRILE 2022: 16-26-32-35-55

LUNEDI 4 APRILE 2022: 3-5-37-41-46

DOMENICA 3 APRILE 2022: 3-22-25-26-31

SABATO 2 APRILE 2022: 7-9-20-33-53

VENERDI 1 APRILE 2022: 13-22-43-44-55

GIOVEDI 31 MARZO 2022: 6-12-18-35-45

MERCOLEDI 30 MARZO 2022: 10-33-37-43-52

Il montepremi per il Million Day

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI' 6 APRILE: 5-14-17-28-50

MARTEDI 5 APRILE 2022: 18-31-36-41-44

LUNEDI 4 APRILE 2022: 11-30-33-38-43

DOMENICA 3 APRILE 2020: 12 -17- 20 - 45 - 47

SABATO 2 APRILE: 19-39-40- 41-47

VENERDI' 1 APRILE 2022: 11-3-11-16-26

GIOVEDI 31 MARZO 2022: 5-16-24-33-41

MERCOLEDI 30 MARZO 2022: 19-20-27-36-40

