Esce prima da lavoro e scompare, mamma di tre figlie ricercata da 5 giorni. Il suo cappotto trovato nel fiume

Sono giorni di tensione per la comunità di Norwich, Norfolk, nel Regno Unito, da quando non si hanno più notizie di Gaynor Lord di 55 anni, madre di tre figlie, scomparsa da venerdì 8 dicembre dopo aver terminato il suo turno di lavoro, prima del previsto.

Molti dei suoi effetti personali sono stati ritrovati lungo la riva del fiume Wensum, in un parco della città. Al momento, i sommozzattori e la polizia stanno intensificando le ricerche per trovare la donna. L'ultimo avvistamento risale a venerdì pomeriggio, vicino a una chiesa anglicana del paese, così come mostrano le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Sui social compare l'appello delle figlie per riportare a casa la loro mamma. Su un loro post si legge: «Qualsiasi cosa tu possa sapere, piccola o grande, contatta la polizia».

La scomparsa

Le telecamere di sorveglianza riprendono Gaynor Lord mentre lascia i grandi magazzini Jarrold, in Bedford Street, alle 14:45 di venerdì 8 dicembre e si incammina frettolosamente verso London Street, Queens Street e la cattedrale.

Ciò che appare anomalo alla sua famiglia è che la donna avrebbe dovuto terminare il suo turno di lavoro alle 16.

Al momento della scomparsa, la donna indossava una camicia bianca, una canottiera gialla e degli anelli e teneva in mano un cappotto color oliva. È alta, con i capelli biondi che le arrivano fino alle spalle, raccolti in un caschetto. Con sé aveva il cellulare, i documenti e gli occhiali, poi ritrovati in più punti del Wensum Park.

Le ricerche

Dopo l'ultimo avvistamento, la polizia ha ricevuto la segnalazione di un testimone che ha scoperto i suoi effetti personali sulla riva del fiume della città, a circa un miglio di distanza dal posto in cui lavora la donna. La polizia ha intensificato le ricerche in collaborazione con numerose squadre di sommozzatori, dopo aver trovato in acqua il cappotto di Gaynor Lord. Il parco, infatti, è stato chiuso al pubblico da sabato e le squadre dell'Unità dei Marines della polizia continuano senza sosta per ritrovare la donna. Secondo le prime indagini, si riterebbe che la 55enne sia entrata in acqua, così come suggeriscono le posizioni in cui sono stati rinvenuti i suoi effetti personali sulle sponde del fiume.

Il comandante della polizia di Norwich, il sovrintendente Wes Hornigold, ha dichiarato: «Abbiamo pubblicato il video degli ultimi spostamenti di Gaynor perché ci auguriamo che questo possa aiutare a rinfrescare la memoria di chiunque possa averla vista in città quel pomeriggio».

Poi continua rivolgendo parole di conforto alle sue figlie: «Questo è un momento particolarmente stressante per la sua famiglia e noi vogliamo continuare a fornire tutto il supporto di cui hanno bisogno».