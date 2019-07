Chicchi di grandine come palline da tennis, esonda il fiume: allarme maltempo

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio pannelli fotovoltaici per un fulmine a San Fior, in via Cadore. A Godega di Sant'Urbano, in via Martiri della Libertà, un albero ha preso fuoco dopo che un fulmine gli si è abbattuto contro. A Colle Umberto, via Campion, sempre un fulmine ha dato via al rogo di una rotoballa di fieno.



STRARIPATO IL MESCHIO A SAN GIACOMO DI VEGLIA - Sul posto i vigili del fuoco con il sindaco.

