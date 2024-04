Ndicka come sta dopo il malore in campo: infarto escluso, ipotesi compressione polmonare. La gomitata e gli scontri di gioco

Come sta Evan Ndicka dopo il malore che lo ha colpito mentre giocava Udinese-Roma. La foto pubblicata dall'ospedale pubblicata dall'account ufficiale della AS Roma ha rassicurato i tifosi sulle condizioni di salute del difensore ivoriano, ma stanotte per Ndicka è passata in ospedale. Ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stato sottoposto a esami cardiologici ma non solo. La certezza, infatti, è che non sia stato un infarto a provocare il malore in campo.

Come sta Ndicka

Fonti sanitarie confermano che il calciatore portato via in barella non abbia avuto un infarto.

Ad assicurarlo, la prova degli enzimi cardiaci a cui è stato sottoposto. Ma allora cosa ha causato il malore improvviso? L'ipotesi è che si sia trattato di una compressione polmonare, come evidenziato dalla Tac, dovuta probabilmente a un colpo ricevuto durante la partita.

La gomitata

E non sono solo i medici ad aver notato il trauma: anche i tifosi hanno evidenziato attraverso un video pubblicato sui social un momento di gioco in cui l'ivoriano ha uno scontro con Lucca. L'attaccante dell'Udinese, nel tentativo di conquistare spazio per gestire al meglio il pallone, colpisce Ndicka con una gomitata al centro del petto causandogli molto dolore. Un episodio, avvenuto senza cattiveria e senza intenzione da parte dell'attaccante dell'Udinese che guardava solo il pallone, che potrebbe aver causato il malore al difensore centrale. Gli scontri di gioco però sono stati almeno tre: al 38′, al 66′ e al 70′.