Madre e figlia assumono barbiturici, una muore l'altra è molto grave

Una donna di 90 anni è morta e sua figlia di 56 anni è in gravi condizioni dopo aver assunto una massiccia dose di barbiturici nel loro appartamento in via Grigna, a Milano. È la stessa via dove nel settembre 2016 i carabinieri trovarono il cadavere della 82enne Natalina Carnelli e in fin di vita la figlia 60enne Silvia Pasotto, quest'ultima poi condannata dalla corte d'Assise a 4 anni per aiuto al suicidio per averle preparato un mix di alcol e farmaci.LEGGI ANCHE: Milano, badante entra in casa e trova dottoressa in overdose vicino alla madre morta A dare l'allarme ieri in via Grigna è stata la figlia, con problemi psichici e già in cura in un centro. È stata trasportata in gravi condizioni al San Raffaele ed è in pericolo di vita. Per la madre, invece, non c'è stato nulla da fare, all'arrivo dei paramedici era già morta.