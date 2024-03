Akira Toriyama, morto il creatore di Dragon Ball a causa di un ematoma subdurale: aveva 68 anni

È morto all'età di 68 anni, a causa di un ematoma subdurale, Akira Toriyama, il creatore della popolare serie di manga «Dragon Ball». La scomparsa risale allo scorso primo marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi sui social media dalla casa editrice e il suo studio di produzione. Dragon Ball venne lanciato nel 1984, conquistando il successo in tutto il mondo generando una serie di anime, filmati animati, colonne sonore, videogiochi e altri contenuti collegati al merchandising. I suoi volumi hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno dei manga più conosciuti di sempre.

This Dragon Ball Super outro feels like the perfect tribute to Akira Toriyama.



I'm so sad.. thank you so, so much Akira Toriyama. Thank you for everything you gave to us.



The magic, the wonder, everything. pic.twitter.com/EQSe3i6C4v

