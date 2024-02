Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 9 febbraio. Le quote

Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti estratti. Il jackpot cresce e si gioca anche oggi con la caccia ai numeri vincenti del SuperEnalotto (che in questo inizio di febbraio 2024 ha raggiunto 57,4 milioni di euro) che non conosce soste. Stasera, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto. Estrazioni del Lotto, caccia ai numeri vincenti di questa sera con estrazione come sempre fissata alle ore 20. Segui dunque in diretta l'appuntamento su corriereadriatico.it.



LOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDI' 9 FEBBRAIO 2024

BARI 21 10 71 28 27



CAGLIARI 29 74 53 88 78



FIRENZE 90 36 89 75 55



GENOVA 18 54 7 64 1



MILANO 30 21 3 44 24



NAPOLI 86 25 55 83 90



PALERMO 29 34 43 9 44



ROMA 3 81 72 25 27



TORINO 19 24 74 1 15



VENEZIA 7 63 53 4 12



NAZIONALE 15 19 80 59 48

(I numeri devono essere sempre validati dalla commissione di vigilanza)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024

(A febbraio abbinato alla ruota di Cagliari)



44 - prigione 24 - pizzza 39 - forbici 41 - buffone 42 - caffè



ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024

6 - 22 - 29 - 42 - 48 - 66

Numero Jolly 56

Numero Superstar 81

LE QUOTE DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 31.707,81

Punti 4: 460 totalizzano Euro: 289,11

Punti 3: 17.628 totalizzano Euro: 22,27

Punti 2: 258.320 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 28.911,00

Punti 3SS: 79 totalizzano Euro: 2.227,00

Punti 2SS: 1.174 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 6.594 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 13.673 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 74 totalizzano Euro: 3.700,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.166 totalizzano Euro: 33.498,00

Vincite WinBox 1: 1.572 totalizzano Euro: 39.300,00

Vincite WinBox 2: 163.812 totalizzano Euro: 333.140,00

Totale vincite Seconda Chance: 11.240

Totale vincite WinBox: 165.384

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 59.000.000,00



10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024



3 7 10 18 19 21 24 25 29 30 34 36 53 54 63 71 74 81 86 90



NUmero Oro : 10

Numero Doppio Oro: 21 - 10

10ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024



1 4 9 27 28 43 44 55 64 72 75 78 83 88 89





NUMERO GONG : 15