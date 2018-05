Laura Boldrini, sciopero della fame con la madre di Giulio Regeni

L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, aderisce allo sciopero della fame promosso dalla mamma di Giulio Regeni, il ricercatore universitario friulano ucciso in Egitto all'inizio del 2016: una morte mai chiarita al centro di un caso giudiziario-diplomatico di livello internazionale.

«Liberate Amal. E fin quando non lo farete, digiunerò per lei

. Con queste parole la mamma di Giulio, Paola, ha annunciato sciopero della fame contro la detenzione Amal Fathy. Sono con lei - dice Laura Boldrini - oggi deputati di Liberi e Uguali - La domanda di verità non si può arrestare».



Amal Fathy è la moglie di Mohamed Lotfy, il direttore esecutivo di una ong - la "Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf)" - impegnata nell'assistere proprio la famiglia Regeni al Cairo nella battaglia per ottenere la verità dopo quanto accaduto nella capitale egiziana tra gennaio e febbraio del 2016. Da stamane Paola Regeni e l'avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, a staffetta, stanno protestando con lo sciopero della fame per chiedere che la donna venga rilasciata immediatamente.

