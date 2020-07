Appuntamento stasera con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Conosceremo i numeri vincenti in serata, a partire dalle ore 20. A seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 14 milioni e 100 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Palinsesti Rai, Maria De Filippi in prima serata su Rai 1 con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia

© RIPRODUZIONE RISERVATA