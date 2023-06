TheBorderline, quanto guadagnano con i video su Youtube. I follower aumentano dopo l'incidente: «Smettete di guardarli»

ROMA - «Ho perso mio figlio per una bravata», questo dice il papà di Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto nel drammatico incidente di Casal Palocco mentre era in auto con la mamma, Elena Uccello, e la sorellina Aurora. Una Smart schiacciata da una Lamborghini con a bordo i TheBorderline, gli youtuber che dalla loro nicchia di follower sui canali social sono balzati alle cronache nazionali dopo la tragedia. Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida, è ora indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo ai cannabinoidi.

TheBorderline, quanto guadagnano

Di "bravata" hanno parlato anche i familiari del gruppo di amici, che alcuni testimoni sul luogo dell'incidente hanno sentito rassicurare i figli dopo lo schianto.

Una bravata che ha distrutto una famiglia, ma che è molto più di un sempplice video da caricare online: dietro il canale Youtube girano soldi, e tanti.

Chi sono

I TheBorderline sono un gruppo di ragazzi conosciuti soprattutto nel quartiere di Casal Palocco a Roma. Il loro canale ha un seguito di oltre 600mila utenti su YouTube e 88mila su Instagram. Loro sono Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea. Uno di loro, Di Pietro, è indagato per omicidio stradale dopo la morte di Manuel Proietti, mentre la posizione degli altri è al vaglio.

La società

I video pubblicati sul canale dei TheBorderline possono sembrare a prima vista delle "bravate", sfide proibitive come guidare una Lamborghini per 50 ore o, per la stessa durata, mangiare cibo dalla ciotola di un cane. Ma dietro c'è molto di più: ci sono i soldi, e tanti. Una vera e propria attività imprenditoriale che fattura quasi 30mila euro al mese. Il progetto nasce nel 2020, ma nel 2022 The Borderline diventa una Srl i cui soci sono due, uno di questi proprio Matteo Di Pietro. Nel 2022, in sei mesi di attività, hanno fatto segnare un fatturato da 188.333 euro e 46.527 euro di utili e sono numerose le collaborazioni che permettono loro di guadagnare, oltre ai ricavi che fornisce Youtube all'aumentare delle visualizzazioni.

I followers

Dal pomeriggio del 14 giugno, quando è avvenuto l'incidente di Casal Palocco e il nome dei TheBorderline ha cominciato a diventare di dominio pubblico. Il risultato? Le visualizzazioni sul canale sono aumentate (questo significa maggiori guadagni) e anche i follower di Vito Loiacono, il ragazzo che aveva scritto in un commento ai suoi video di non essere lui quello alla guida della Lamborghini, sono passati da 19mila a oltre 33mila (mentre si scrive) in meno di un giorno. L'appello che ora si moltiplica sui social è uno solo: «Smettete di guardare i loro video».