L'aereo si schianta in fase di atterraggio: tre feriti, passeggeri sotto choc. Cos'è accaduto e dove

Paura e disagi a Miami, dove ieri pomeriggio un aereo in fase di atterraggio si è schiantato nei pressi della pista in seguito ad un'avaria al motore. Tre i feriti nell'incidente, con diversi ritardi e cancellazioni durati diverse ore in tutto lo scalo.

Miami, incidente aereo: tre feriti

Il bilancio dell'incidente, fortunatamente, è di tre feriti. L'aereo, un MD-82 della compagnia dominicana Red Air, era in arrivo da Santo Domingo e stava per atterrare all'aeroporto internazionale di Miami. A bordo c'erano 126 persone. Tre di queste sono rimaste ferite in modo lieve e sono state soccorse direttamente a bordo, per poi essere portate in ospedale. Gli altri passeggeri sono invece stati accompagnati al terminal con una navetta. L'incidente è avvenuto alle 17.30 di ieri (ora locale).

Miami, incidente aereo: le possibili cause

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incidente. Le uniche certezze sono che l'aereo è stato interessato da un incendio, a causa del collasso del carrello d'atterragio. Il velivolo, dopo l'incidente, è finito fuori pista. Per il resto, la dinamica è ancora poco chiara: sembra che l'ala sinistra abbia colpito un'antenna dell'aeroporto e che poi ci sia stato un urto anche su quella destra.

Miami, incidente aereo: l'incubo per i passeggeri

«Una scena spaventosa». Così Mauricio Davis, uno dei passeggeri dell'aereo, ha raccontato l'incidente avvenuto ieri durante l'atterraggio a Miami. «La gente era terrorizzata, dopo l'urto l'aereo ha iniziato a roteare e ci siamo aggrappati ai sedili per non essere sbalzati», racconta l'uomo.

