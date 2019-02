Si alza di notte, scivola sbatte la testa contro il comodino e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN BIAGIO (TREVISO) - Per tutti era l'orologiaio. Un pezzo di storia dise n'è andato., per quarant'anni titolare del negozio di oreficeria nel centro del paese, è mancato all'età di 84 anni. All'improvviso.Lunedì notte si era alzato dal letto perché aveva sete. Voleva andare a prendere un bicchiere d'acqua. Ma proprio in quel momento qualcosa è andato storto. A quanto pare una volta in piedi l'84enne ha avuto un forte giramento di testa che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Ed è caduto sbattendo violentemente il capo contro il comò della camera.L'impatto è stato violentissimo. La moglie Paola, che stava dormendo assieme a lui, è subito corsa in suo aiuto. In pochi istanti è partita la chiamata al Suem118.