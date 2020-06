Gianluigi Paragone, schianto in scooter a Roma: trasportato d'urgenza al Gemelli

in piazza Lauro de Bosis alle ore 15.30.

Grave incidente stradale a Roma davanti al ministero degli Esteri. Gianluigi Paragone , giornalista e oggi senatore deled ex Movimento 5 Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo. Il mezzo a due ruote è finito contro un'autoIl politico Gianluigi Paragone è stato trasportato inal pronto soccorso del policlinico Gemelli: escoriazioni in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi.