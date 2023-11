Bologna, 100 gatti scomparsi. La denuncia: «Qualcuno si è messo in testa di eliminarli tutti»

«Qualcuno, in Appennino, si è messo in testa di eradicare tutti i gatti. Nel Comune di Monzuno sparisce un gatto al giorno». Così il consigliere comunale di Bologna Davide Celli, delegato del sindaco di Bologna ai diritti e al benessere degli animali, commenta la sparizione del gatto di sua madre.

Lo strano episodio

È stato lui stesso a darne notizia via social spiegando di avere sporto denuncia ai carabinieri. Un episodio che segue altri casi simili che si sono verificati anche nei territori di Marzabotto e Gaggio Montano nelle ultime settimane. «Giovedì scorso, nel primo pomeriggio, il gatto di mia madre è uscito di casa, era nel cortile, ed è sparito. Non è il primo episodio - afferma Celli - ormai si sono perse le tracce di un centinaio di felini in Appennino. Chi li fa sparire agisce in modo preciso. Non si tratta di esponenti di una setta, non sono lupi, perché vengono visti molto di rado. È qualcuno che ce l'ha a morte con i gatti. Le autorità preposte devono fare luce su quanto sta accadendo».