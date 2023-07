Renzi, il figlio Francesco sbarca negli Usa: è il nuovo attaccante della Florida International University

C'è un nuovo italiano nel “soccer” statunitense. Si tratta di Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo Renzi, annunciato ufficialmente dalla squadra della Florida International University. Il 22enne, attaccante, si è appena laureato in economia aziendale e ha deciso di continuare a studiare (e giocare) a Miami. «Un pericoloso cecchino dall'Italia», scrive la squadra del college americano sui social presentando Francesco Renzi ai suoi tifosi.

Francesco Renzi, la carriera da calciatore

Il giovane calciatore l'anno scorso ha militato nel Prato, in Serie D, realizzando 7 gol fra campionato e coppa. In precedenza, il figlio del leader di Italia Viva aveva militato fra le fila della Pistoiese prima, del Poggibonsi poi. Nel frattempo ha continuato a studiare: la laurea è arrivata lo scorso 21 luglio con una tesi dal titolo «Le strategie Rai riguardanti il festival di Sanremo».

La laurea

Papà Matteo, nel giorno della discussione della tesi, aveva così commentato la laurea in economia aziendale di Francesco: «È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: “no, non si possono conciliare troppe cose diverse”.E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi.

Miami

Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso».

Per Francesco Renzi comincia ora una nuova avventura, fra libri e pallone, nella città dove gioca anche Lionel Messi. Il fenomeno argentino, infatti, si è da poco trasferito all'Inter Miami, squadra della Mls, il massimo campionato statunitense. Un giorno potrebbero incontrarsi su un campo da calcio.