Festa della Liberazione: cambiano le date delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto

La festa della Liberazione e un calendario che subisce più di una modifica. Vediamo cosa cambia: Lotto, Superenalotto e 10eLotto, in occasione della festa del 25 aprile le estrazioni dei concorsi cambiano. Non è la prima volta che il giorno d'estrazione viene modificato in base al calendario delle festività. Ecco come.

Il giorno del 25 aprile - oggi - come tutti quelli festivi, non avrà nessuna estrazione. Il Superenalotto ha anticipato a lunedì 24 aprile, mentre il Lotto e il 10eLotto posticipano a domani mercoledì 26 aprile. Da ricordare che tutte le estrazioni conservano l'orario di inzio, quello delle 20.

Da giovedì 27 aprile, i concorsi del Lotto, Superenalotto e 10 e lotto tornano regolarmente con inizio alle ore 20.