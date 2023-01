Elisabetta muore (improvvisamente) a 14 anni: febbre alta e l'inutile corsa all'ospedale

Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento.L'intera città si è stretta attorno al dolore di una famiglia che ha visto la propria figlia, di appena 14 anni, morire improvvisamente. Elisabetta Fisco è morta nella serata tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. La giovane ha accusato sintomi influenzali poi, però, la febbre è diventata alta repentinamente, aggravando le sue condizioni.

Corsa disperata all'ospedale

A quel punto si è resa necessaria la corsa disperata in ospedale. L'attacco di febbre era sempre più violento e la famiglia ha deciso di rivolgersi ai medici dell'ospedale Giovanni paolo II di Sciacca. Ma, nonostante i tentativi dei medici, la giovane è morta nel giro di poche ore. La sua morte, al momento è un mistero. Per stabilire cosa abbia scatenato l'aggravarsi delle sue condizioni, infatti, serviranno ulteriori esami.

Lutto cittadino

La notizia della prematura scomparsa di Elisabetta ha sconvolto Sciacca dove tutti si sono stretti attorno al padre Tonino Fisco, giornalista noto nell'Agrgentino, alla mamma Angela e alle tre sorelle. La ragazza frequentava il secondo anno del Liceo Classico Tommaso Fazello dove i compagni sono sotto choc per la grave perdita e questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio per ricordarla. «Una ragazza brillante e dalla capacità critica fantastica», ha ricordato la sua insegnante, ricordando la sua «grande disponibilità per tutti. I compagni sanno che Elisabetta li accompagnerà ogni giorno», ha aggiunto la docente.