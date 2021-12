Estrazioni Lotto e Superenalotto a Natale e Capodanno: ecco cosa succede TUTTE LE DATE

In occasione delle festività natalizie, i concorsi del SuperEnalotto - comunica Sisal in una nota - subiranno delle modifiche. A partire dal giorno di Natale, con l'estrazione di sabato 25 dicembre 2021 che è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021. Quella di Capodanno invece si terrà lunedì 3 gennaio 2022, mentre quella del giorno dell'Epifania slitta a sabato 8 gennaio. Spostato anche il concorso di sabato 8, che si giocherà il lunedì successivo (10 gennaio).

In occasione delle festività natalizie le estrazioni di Gioco del Lotto e 10eLotto, nelle modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, subiranno alcune variazioni di calendario.

In particolare ed in riferimento a quanto stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli:

- l'estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021.

- l'estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

- l'estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

