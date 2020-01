Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 28 gennaio 2020: numeri vincenti e quote

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 28 gennaio 2020. I numeri vincenti dalle ore 20, a seguire pubblicheremo le quote. Questi i numeri estratti dell'ultimo Superenalotto il 25 gennaio 2020: 11-16-17-35-68-90 Jolly 76 - Superstar 47. Non ci sono stati 6 né 5+. Il jackpot per la sestina del Superenalotto sale così alla cifra di 67 milioni e 200 mila euro.