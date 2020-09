Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 29 settembre 2020

Cresce l'attesa con l'appuntamento di stasera per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 29 settembre 2020. Nessun 6 e 5+ nell'estrazione odierna. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 44 milioni e 600 mila euro. L'ultima sestina vincente del Superenalotto: 4 16 38 70 86 88 Jolly 61 Superstar 46.







LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI



LE QUOTE Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA