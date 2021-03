Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021: 23.832 nuovi casi e 401 decessi. Crescono i ricoveri

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021. Tra poco conosceremo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 23.832 e 401 decessi.

Sono 354.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 364.822. Il tasso di positività è stabile al 6,7% (ieri era al 7%).

APPROFONDIMENTI I DATI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021:... I DATI Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 20 marzo 2021:... LE VARIANTI Covid, in Europa i contagi saliti del 34% in tre settimane CRONACHE Covid, Figliuolo e Curcio danno l'esempio vaccinandosi con... 20 MARZO Coronavirus Veneto, altri 2449 positivi e 22 morti in 24 ore Il...

​​Il certificato vaccinale da oggi nel Lazio. D'Amato: «Prima regione in Italia a farlo»

Prosegue anche la crescita dei ricoveri: gli ingressi nelle terapie intensive sono 23 in più (ieri +31) con 243 giornalieri, in totale 3.387, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 203 unità (ieri +164), 27.061 in tutto.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.356.331, i morti salgono invece a 104.642 Ci sono in Italia 565.453 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.914. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.686.236 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 14.598.

I dati delle Regioni

Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.141 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 398 dopo il test antigenico), pari al 6,9% dei 31.017 tamponi eseguiti, di cui 20.419 antigenici. Dei 2.141 nuovi casi, gli asintomatici sono 755 (35,3%). I casi sono 330 di screening, 1.177 contatti di caso, 634 con indagine in corso, 26 in Rsa eStrutture Socio-Assistenziali, 137 in ambito scolastico e 1.978 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 291.192, di cui 24.050 Alessandria, 14.132 Asti, 9.338 Biella, 40.408 Cuneo, 22.551 Novara, 155.337 Torino, 10.965 Vercelli, 10.830 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.318 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.263 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 332 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.361 (+29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.304. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.483.974 (+31.017 rispetto a ieri), di cui 1.292.055 risultati negativi.

Sono 52 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 9.896 deceduti risultati positivi al virus, 1.453 Alessandria, 619 Asti, 392 Biella, 1.183 Cuneo, 815 Novara, 4.573 Torino, 443 Vercelli, 332 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 247.299 (+1547 rispetto a ieri), 21.127 Alessandria, 12.462 Asti, 8.250 Biella, 33.669 Cuneo, 19.239 Novara, 130.919 Torino, 9.107 Vercelli, 9.470 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.177 extraregione e 1.879 in fase di definizione.

Veneto. Torna a superare i 2.000 casi il report dei positivi al tampone Covid in Veneto in sole 24 ore. Si tratta esattamente di 2.044 contagi in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 364.969 infetti da inizio dell'epidemia. Vi sono anche 20 decessi, che portano la cifra totale delle vittime a 10.338 . Lo riferisce il bollettino della Regione. Non si arresta la crescita dei posti letto occupati negli ospedali da pazienti con il virus: nelle normali aree mediche si trovano 1.632 malati (+22) , nelle terapie intensive 226 (+7) . Crescono anche i soggetti attualmente positivi, 38.333 (+720).

Toscana. I nuovi positivi al Covid in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani su Facebook. Il dato dei nuovi casi è più alto di ieri (erano 1.365) a fronte di un numero di test più alto (erano 23.465) e il tasso dei positivi è superiore (5,82%).

Marche. Sono 856 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il servizio Sanità della Regione «nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.616 tamponi: 3.859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.121 nello screening con percorso Antigenico) e 2.757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%)». Sugli 856 positivi, 286 sono in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro Urbino (che conferma un aumento di contagi segnalato dalla Prefettura e dagli enti locali), 148 quella di Macerata, 85 in quella di Fermo, 70 in quella di Ascoli Piceno e 40 fuori regione.



Puglia. Ci sono stati 26 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia e su 11.296 test registrati sono stati rilevati 1.983 casi positivi, il 17,5% dei test: 824 casi sono in provincia di Bari, 371 in provincia di Taranto, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Dei 26 decessi,11 si sono verificati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e 5 in provincia di Taranto.



Umbria. Supera la quota di 1.200 il numero dei decessi per Covid in Umbria: secondo i dati della Regione, aggiornati al 20 marzo, oggi sono 1.205, dodici in più di ieri. Si registra tuttavia un nuovo notevole calo dei ricoveri: sono 446 (14 in meno di ieri), 74 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 296. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 206 e il numero degli attualmente positivi scende ancora, a 5.579 (102 in meno di ieri). Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.601 test antigenici e 2.792 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo che sale al 3,8 per cento (ieri 3 per cento) e al 7,4 (ieri 6) per i soli molecolari.



Emilia Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 314.526 casi di positività, 2.560 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.549 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7%. Si registrano 47 nuovi decessi.



Basilicata

Sono 151 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 (145 riguardanti residenti lucani) su un totale di 1.594 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 71, di cui 23 a Maratea e 14 a Sant'Arcangelo. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Picerno (21), Matera (15), Potenza (14).

Lazio

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.541) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.821 casi positivi (-367), 24 i decessi (-14) e +738 i guariti. Diminuiscono i contagi e le vittime, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800.

Abruzzo

Sono 370 i nuovi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 97 anni. Di essi 73 sono della provincia dell'Aquila, 163 di quella di Chieti, 65 del Pescarese e 64 del Teramano; 4 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 4.860 tamponi molecolari e 1.458 test antigenici. Spaventoso il numero dei decessi: sono 35 i morti, di cui 24 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sono 10.873 gli attualmente positivi (-90): 668 sono ricoverati in area medica (-4), 83 ricoverati in terapia intensiva (-5), 10.122 in isolamento domiciliare (-81) con osservazione da parte delle Asl. Sono 49.292 complessivamente i guariti (+424).

Calabria

Crescono ancora i ricoveri per il covid 19 in Calabria a fronte di 394 nuovi positivi (ieri erano 376) con 3.416 tamponi e 3.098 soggetti testati. In 24 ore sono stati cinque gli ingressi nei reparti di cura (305) e uno in terapia intensiva (37). Quattro i decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 762. Gli isolati a domicilio sono 311 (8.131) e i guariti 73 (33.864). I casi attivi sono 8.473 quelli chiusi 34.626. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 599.138 soggetti per un totale di 636.346 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.099, quelle negative 556.039. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Ricordiamo che ieri venerdì 19 marzo 2021 si sono registrati 25.735 nuovi casi su 205.552 tamponi (12% positivi) e 159.270 test rapidi (0.65% positivi). Sono stati 386 i decessi registrati nelle ultime 24 ore mentre i pazienti ricoverati in area critica salgono a 3.364 al netto di 244 nuovi ingressi.

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA