«Questo cibo fa schifo» nordafricani puntano coltello alla gola dello chef

«Questo cibo fa schifo» hanno urlato, poi hanno afferrato un coltello da cucina e minacciato il cuoco. Attimi di paura tensione, sabato all’ora di pranzo, in una comunità per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di Padova. A due diciassettenni di origini nordafricane il pranzo preparato dallo chef afghano, 28 anni regolare in Italia e residente in città, proprio non è piaciuto.



I piatti sono stati cucinati rispettando cultura e religione, per cui niente maiale, ma ai due ragazzi di mangiare quel cibo non ne hanno voluto sapere. E in una frazione di secondo è esplosa la rabbia: i due si sono alzati da tavola, hanno afferrato un coltellaccio da cucina e si sono diretti ai fornelli minacciando il cuoco e tentando l'aggressione.

