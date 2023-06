Cataleya, bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: la lite con un amichetto, poi è svanita nel nulla

Sono proseguite per tutta la notte a Firenze ma senza esito finora le ricerche da parte dei carabinieri della piccola Cataleya Alvarez, 5 anni, la bambina peruviana scomparsa da ieri pomeriggio dalla sua abitazione, uno stabile occupato tra via Maragliano e via Boccherini, nel quartiere di Novoli, alla periferia di Firenze. I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie d'intorno, anche con l'aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l'altra dell'Arma fatta arrivare appositamente da Milano. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Per tutta la notte la madre della bambina, che al momento della scomparsa non era nell'abitazione perché impegnata al lavoro, ha seguito lo svolgersi delle ricerche, stando in strada o sulla porta del palazzo insieme ad altre connazionali.

L'identikit

Quando è scomparsa Kata indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. In base a quanto diffuso su fb alla ricerche partecipa la comunità peruviana a Firenze che ha organizzato gruppi da ieri sera per ritrovare la piccola.

Cosa è successo

Controlli con l'unità cinofila sono stati effettuati nello stabile situato all'angolo tra via Maragliano e via Boccherini a Firenze dove vive Kata, diminuitivo di Kataleya. Il cane, lasciato libero, si poi diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo, poco distante, dove sono entrati anche i militari. Da quanto appreso, la bambina stava giocando con altri bambini nel cortile dello stabile dove vive, l'ex hotel Astor che è occupato da alcune famiglie. Secondo quanto riferito da qualcuno, da immagini registrate dalle telecamere della zona, si vedrebbe la bambina uscire da un cortile del palazzo e poi rientrarvi.

La lite con altri bimbi

La madre di Cataleya ha seguito in strada le ricerche condotte dai carabinieri con le unità cinofile, tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi, nell'area intorno al palazzo occupato dove vive con la figlia e da dove la piccola è scomparsa ieri nel primo pomeriggio. Con la madre ci sono alcune connazionali. Da quanto appreso da persone vicina alla bimba, ieri prima di sparire Kataleya era nel palazzo dove vive, un ex albergo occupato da varie famiglie, mentre la madre era al lavoro. Quando la donna è rientrata non ha trovato la piccola. Sembra che poco prima di scomparire la bambina avrebbe avuto un bisticcio con altri bambini.