Carolina Picchio, il padre: «Mia figlia uccisa a 14 anni dal social-bullismo, mai più»

«Sono stati i carabinieri ad avvisarmi di quello che era successo a Carolina. Pensavo stesse dormendo ma quando sono entrato nella sua camera lei non c'era e ho visto la finestra aperta». Paolo Picchio è il papà di Carolina, una ragazzina di 14 anni che nel gennaio del 2013 a Novara si è suicidata dopo essere stata messa alla gogna sui social: uno dei primi casi italiani.«Carolina era una bella ragazza, sportiva, intelligente, dinamica. Frequentava il primo anno del liceo scientifico e aveva molti amici. Durante una festa dei ragazzi l'hanno fatta bere troppo e quando ha perso conoscenza le hanno fatto un video mimando atti sessuali. Immagini che una volta in rete sono subito diventate virali».«È stato fatto per metterla alla berlina. Mia figlia ha ricevuto migliaia di insulti, anche da persone che non conosceva. Da questa vicenda è stata perforata».«Ha voluto dire basta e far vedere con un gesto che era il momento di smetterla con questi comportamenti. Prima di morire ha lasciato un messaggio a chi la tormentava. Diceva: Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? Ha concluso dicendo: grazie per il vostro bullismo, ottimo lavoro».«Per la sua morte sono finiti a processo sei minori, tra cui il suo ex ragazzo. Sono stati accusati di reati gravi, come violenza sessuale di gruppo e diffusione di materiale pedopornografico. Il Tribunale dei minori di Torino ha disposto per tutti la messa alla prova, che si concluderà nei prossimi giorni. Sono stati 5 anni d'inferno sia per i ragazzi che per le loro famiglie».«Il mio obiettivo è che non ci siano altre Caroline e che il dolore che ho vissuto io non la debba affrontare nessun altro. Nel 2013 non si parlava ancora di questo fenomeno e Carolina lo ha scoperchiato. Grazie al nostro lavoro nel maggio 2017 è stata anche varata una legge sul cyberbullismo, prima in Europa su questo tema e mette la scuola al centro».«Dobbiamo convincere i ragazzi a riprendere il dialogo, a parlare tra loro. I bulli devono stare attenti a quello che postano sui social, sapendo che anche se non vedono la persona dall'altra parte, possono perforarla. Le vittime devono sapere che non sono loro a essere sbagliate».